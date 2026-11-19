BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
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19.11.2026 16:50:53
Essener lehnen Angebot ab: BASF begräbt Übernahme von Evonik
Mehr als elf Milliarden Euro legt BASF für den Rivalen Evonik auf den Tisch. Doch der Essener Konzern lehnt das Angebot ab. Nun zieht BASF Konsequenzen und begräbt seine Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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