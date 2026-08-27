Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 07:55:38

Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht Jahresprognose

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis gesteigert. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management nun zuversichtlicher und hebt die Jahresprognose an. So wird beim Bruttowarenwert (GMV) bei konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis nun ein Zuwachs um neun bis elf Prozent erwartet nach zuvor acht bis zehn Prozent. Der Umsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen. Zuvor stand hier noch ein Wachstum um 14 bis 16 Prozent im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird nun in einer Spanne von 960 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwartet, gegenüber 910 bis 960 Millionen zuvor./err/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 37,22 0,98% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneinheitlich
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen