Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
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06.11.2026 12:59:03
Essent Group Ltd. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Essent Group Ltd. (ESNT) announced a profit for third quarter of $163.37 million
The company's earnings came in at $163.37 million, or $1.82 per share. This compares with $164.21 million, or $1.67 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.0% to $374.18 million from $311.83 million last year.
Essent Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $163.37 Mln. vs. $164.21 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $1.67 last year. -Revenue: $374.18 Mln vs. $311.83 Mln last year.
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