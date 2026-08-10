Essent Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Essent Group lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Essent Group 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 362,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Essent Group einen Umsatz von 312,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at