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09.11.2026 06:31:29
Essent Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Essent Group veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group 1,67 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,21 Prozent auf 367,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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