Essent Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Essent Group hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 336,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Essent Group 310,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at