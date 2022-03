Essential Energy Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essential Energy Services präsentierte in der am 10.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,030 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 35,1 Millionen CAD gegenüber 24,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Essential Energy Services ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CAD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,04 Prozent auf 121,21 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 96,17 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 117,00 Millionen CAD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at