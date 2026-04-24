Essential Properties Realty Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Essential Properties Realty Trust hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Essential Properties Realty Trust 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 160,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at