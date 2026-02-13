|
Essential Properties Realty Trust präsentierte Quartalsergebnisse
Essential Properties Realty Trust präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,5 Millionen USD – ein Plus von 25,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essential Properties Realty Trust 119,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,28 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahr.
Essential Properties Realty Trust hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 564,55 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 450,07 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
