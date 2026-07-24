Essential Properties Realty Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Essential Properties Realty Trust ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Essential Properties Realty Trust die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 165,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at