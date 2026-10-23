Essential Properties Realty Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Essential Properties Realty Trust hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Essential Properties Realty Trust 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Essential Properties Realty Trust 170,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at