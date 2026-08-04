Essential Utilities Aktie
WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022
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04.08.2026 23:05:04
Essential Utilities, Inc. Reveals Decline In Q2 Profit
(RTTNews) - Essential Utilities, Inc. (WTRG) reported a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $105.725 million, or $0.37 per share. This compares with $107.827 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, Essential Utilities, Inc. reported adjusted earnings of $106.595 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $530.854 million from $514.907 million last year.
Essential Utilities, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $105.725 Mln. vs. $107.827 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.38 last year. -Revenue: $530.854 Mln vs. $514.907 Mln last year.
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