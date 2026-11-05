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05.11.2026 06:31:28
Essential Utilities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Essential Utilities äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Essential Utilities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508,3 Millionen USD im Vergleich zu 477,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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