Essex Aktie
WKN DE: 940937 / ISIN: US2967441054
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17.11.2026 22:45:02
Essex Property: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Essex Property (NYSE:ESS) raised its full-year outlook for same-property revenue, which measures income from established locations, and core funds from operations (FFO), a REIT cash flow metric, per share. Regional demand trends and constrained housing supply determine whether apartment landlords can increase rents through shifting economic conditions.
Management shares three insights on where the business is heading.
Northern California apartment demand surged through the summer, pushing blended rent increases past 7% as tech hiring and extended leasing seasons created pricing power. That momentum allowed Essex Property to raise its full-year revenue outlook despite flatter performance in other coastal hubs.
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