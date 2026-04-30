Essex Property Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Essex Property Trust hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,16 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Essex Property Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 484,8 Millionen USD im Vergleich zu 464,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at