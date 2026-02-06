Essex Property Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essex Property Trust präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 4,00 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Essex Property Trust 479,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 454,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 11,54 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,89 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,77 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at