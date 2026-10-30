Essex Property Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Essex Property Trust ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Essex Property Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Essex Property Trust 2,56 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 492,7 Millionen USD gegenüber 473,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at