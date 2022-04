Essilor International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Essilor International ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Essilor International die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 6,04 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at