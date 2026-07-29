EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Boom bei Smartbrillen 29.07.2026 12:25:00

EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Umsatz legt in der ersten Jahreshälfte deutlich zu

EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Umsatz legt in der ersten Jahreshälfte deutlich zu

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst.

Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Die überraschend deutlich gestiegene Profitabilität konnte Sorgen von Anlegern letztlich nicht zerstreuen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie zog am Mittwoch zunächst deutlich an, fiel dann aber.

Die Aktie von Essilor Luxottica verliert in Paris zeitweise 3,02 Prozent auf 163,55 Euro. Damit baute der Kurs sein dickes Minus seit Jahresbeginn auf fast 39 Prozent aus. Citigroup-Analystin Veronika Dubajova sprach von gemischten Resultaten. Wan Nurhayati vom Analysehaus CFRA schrieb, dass der rasche Trend hin zu niedrigmargigeren Brillen mit Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) kurzfristig weiter Gegenwind für die Marge bedeute und weiter auf der Bewertung lasten könnte.

Die Profitabilität des Brillenkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Robert Krankowski von er UBS. Das schwächer als prognostiziert ausgefallene Umsatzwachstum dürfte allerdings die Debatte über die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Smart Glasses kaum beilegen.

Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum im ersten Halbjahr mit 5,7 Prozent deutlich moderater als auf währungsbereinigter Basis. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste aber insgesamt.

Der Umsatz mit KI-gestützten Brillen habe sich im zweiten Quartal nahezu verdoppelt, hieß es - konkrete Zahlen nannte der Konzern dazu nicht. EssilorLuxottica kooperiert bei Ray-Ban-Smartbrillen mit der Facebook- und Instagram-Mutter Meta.

Im ersten Halbjahr verdiente das Unternehmen bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro. Die operative Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 18,6 Prozent an.

/jha/he

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)

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