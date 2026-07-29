EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Boom bei Smartbrillen
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29.07.2026 12:25:00
EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Umsatz legt in der ersten Jahreshälfte deutlich zu
Die Aktie von Essilor Luxottica verliert in Paris zeitweise 3,02 Prozent auf 163,55 Euro. Damit baute der Kurs sein dickes Minus seit Jahresbeginn auf fast 39 Prozent aus. Citigroup-Analystin Veronika Dubajova sprach von gemischten Resultaten. Wan Nurhayati vom Analysehaus CFRA schrieb, dass der rasche Trend hin zu niedrigmargigeren Brillen mit Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) kurzfristig weiter Gegenwind für die Marge bedeute und weiter auf der Bewertung lasten könnte.
Die Profitabilität des Brillenkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Robert Krankowski von er UBS. Das schwächer als prognostiziert ausgefallene Umsatzwachstum dürfte allerdings die Debatte über die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Smart Glasses kaum beilegen.
Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum im ersten Halbjahr mit 5,7 Prozent deutlich moderater als auf währungsbereinigter Basis. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste aber insgesamt.
Der Umsatz mit KI-gestützten Brillen habe sich im zweiten Quartal nahezu verdoppelt, hieß es - konkrete Zahlen nannte der Konzern dazu nicht. EssilorLuxottica kooperiert bei Ray-Ban-Smartbrillen mit der Facebook- und Instagram-Mutter Meta.
Im ersten Halbjahr verdiente das Unternehmen bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro. Die operative Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 18,6 Prozent an.
/jha/he
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)
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