Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Neuer Wettbewerber? 18.02.2026 13:47:38

EssilorLuxottica-Aktie nach Bericht zu Apple-Smart-Glass im Minus

EssilorLuxottica-Aktie nach Bericht zu Apple-Smart-Glass im Minus

Die Aktien von EssilorLuxottica haben im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gestanden.

Zuletzt gab der Wert knapp vier Prozent auf 234 Euro nach. Der Börsenwert sank damit in diesem Jahr bereits um rund 13 Prozent auf 108 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum Rekordhoch von knapp 324 Euro im November vergangenen Jahres summiert sich der Verlust inzwischen auf fast 30 Prozent. Zudem nähert sich der Kurs den Tiefs aus dem Vorjahr um 230 Euro.

Die Aktie des Brillenkonzerns reagierte auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Apple die Entwicklung von neuen portablen Geräten beschleunige. Dazu zählten auch Smart Glasses. Damit würde der US-Technologiekonzern zum Wettbewerber des französischen Unternehmens.

So ist EssilorLuxottica mit Marken wie Ray Ban und Oakley Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 aber auch vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta.

/mf/mis

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 222,90 -0,98% Apple Inc.
EssilorLuxottica 233,40 -0,89% EssilorLuxottica
Meta Platforms (ex Facebook) 547,40 0,40% Meta Platforms (ex Facebook)

