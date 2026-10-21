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Smartbrillen stark 21.10.2026 14:30:00

EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Überraschend kräftiges Wachstum

EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Überraschend kräftiges Wachstum

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert.

Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxotticaam Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Auch das Geschäft rund um Smartbrillen stieg deutlich. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban legte in allen Regionen zu.

So reagiert die EssilorLuxottica-Aktie

Aktien von EssilorLuxottica sind am Mittwoch in Paris deutlich gestiegen. Mit einem Kurssprung von 15,02 Prozent auf 173,10 Euro gelang dem Wert ein Befreiungsschlag nach der schwachen Entwicklung im laufenden Jahr. Allerdings ist die Aktie noch immer nur etwas mehr als halb so viel wert wie noch im Oktober des Vorjahres.

Analysten bleiben gespalten

Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.

Die Experten von Bernstein verwiesen darauf, dass sämtliche Absatzregionen Wachstum verzeichnet und über den Konsensschätzungen gelegen hätten.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Dienstagabend. Getragen werde der Optikkonzern vom robusten Kerngeschäft. Smartbrillen hätten etwas weniger dazu beigetragen.

/jha

CHARENTON-LE-PONT/NEW YORK (dpa-AFX)

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