EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Smartbrillen stark
|
21.10.2026 14:30:00
EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Überraschend kräftiges Wachstum
So reagiert die EssilorLuxottica-Aktie
Aktien von EssilorLuxottica sind am Mittwoch in Paris deutlich gestiegen. Mit einem Kurssprung von 15,02 Prozent auf 173,10 Euro gelang dem Wert ein Befreiungsschlag nach der schwachen Entwicklung im laufenden Jahr. Allerdings ist die Aktie noch immer nur etwas mehr als halb so viel wert wie noch im Oktober des Vorjahres.
Analysten bleiben gespalten
Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.
Die Experten von Bernstein verwiesen darauf, dass sämtliche Absatzregionen Wachstum verzeichnet und über den Konsensschätzungen gelegen hätten.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Dienstagabend. Getragen werde der Optikkonzern vom robusten Kerngeschäft. Smartbrillen hätten etwas weniger dazu beigetragen.
/jha
CHARENTON-LE-PONT/NEW YORK (dpa-AFX)
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