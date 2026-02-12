Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Smartbrillen-Boom
|
12.02.2026 16:11:00
EssilorLuxottica-Aktie stark gesucht: Kräftiger Anstieg bei Umsatz und Ergebnis
Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen.
EssilorLuxottica-Aktie mit deutlichen Gewinnen
EssilorLuxottica haben am Donnerstag im EURONEXT-Handel deutlich im Plus gelegen. An der EURONEXT in Paris geht es für die Aktie von EssilorLuxottica am Donnerstag zeitweise um 5,78 Prozent rauf auf 265,30 Euro. Sie stemmte sich damit gegen den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres, der den Kurs in der Spitze von über 320 auf rund 250 Euro gedrückt hatte.
Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Die Analysten von Barclays bescheinigen EssilorLuxottica ein eindrucksvolles viertes Quartal. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden, schrieben sie. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der Smartbrillen, aber auch von sinkenden Kosten.
Der bereinigte operative Gewinn von EssilorLuxottica stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen am Markt lag. Die bereinigte Gewinnmarge blieb mit 16 Prozent 0,70 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Einflussfaktoren waren hier die US-Zollpolitik und die KI-Brillen.
Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum mit einem entsprechenden Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses.
