EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Boom bei Smartbrillen
|
28.07.2026 20:19:08
EssilorLuxottica-Aktie: Umsatz legt in der ersten Jahreshälfte deutlich zu
Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxottica am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 5,7 Prozent deutlich moderater. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste insgesamt. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro.
/jha/he
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)
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