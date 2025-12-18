Essilor International Aktie

WKN DE: A0YGMG / ISIN: US2972842007

Kooperation 18.12.2025 13:31:45

EssilorLuxottica-Aktie zieht an: Brillen-Vertrag mit Burberry deutlich verlängert

EssilorLuxottica-Aktie zieht an: Brillen-Vertrag mit Burberry deutlich verlängert

Der Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica und der britische Luxusmodekonzern Burberry haben einen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Burberry um weitere zehn Jahre verlängert.

Die Unternehmen gaben am Donnerstag bekannt, dass der bestehende Lizenzvertrag, der am 31. Dezember auslaufen sollte, bis zum 31. Dezember 2035 verlängert wurde.

Der Vertrag umfasst die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Brillen unter der Marke Burberry, teilten EssilorLuxottica und Burberry mit. Die Unternehmen sind seit 2006 Partner.

An der Euronext Paris steigt die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise um 1,133 Prozent auf 276,80 Euro.

DOW JONES-

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 136,00 -1,45% Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

