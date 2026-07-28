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28.07.2026 20:22:47
EssilorLuxottica H1 Net Profit Rises As Revenue Tops
(RTTNews) - EssilorLuxottica SA (ESLOY) on Tuesday, reported higher first-half 2026 earnings, driven by steady revenue growth and improved operating performance.
Revenue increased to EUR 14.82 billion in the first six months of 2026 from EUR 14.02 billion a year earlier. Net profit rose to EUR 1.64 billion from EUR 1.45 billion.
Operating profit climbed to EUR 2.30 billion from EUR 2.00 billion in the prior-year period. EPS rose to EUR 3.37 from EUR 3.00.
ESLOY is currently trading at $96.63, up $2.16 or 2.29 percent on the OTC Markets.
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