EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
12.10.2026 15:53:15
EssilorLuxottica heir reveals drug struggles as rift with CEO grows
Scion of Del Vecchio family has become increasingly outspoken against former mentor Francesco MilleriWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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