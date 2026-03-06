EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
06.03.2026 06:00:20
EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Leonardo Maria Del Vecchio says he is closing in on agreement to buy stakes of two siblings in family holding company DelfinWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|215,50
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.