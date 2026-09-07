EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
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07.09.2026 06:00:19
EssilorLuxottica overhauls management after rift with founder’s son
CEO Francesco Milleri has reshaped the senior team at Milan-based eyewear groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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