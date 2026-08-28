EssilorLuxottica startet Aktienrückkäufe: Aktie reagiert positiv

EssilorLuxottica hat angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu rund 918 Millionen US-Dollar zu starten.

Der französisch-italienische Hersteller der Sonnenbrillenmarken Oakley und Ray-Ban erklärte, bis zu 5 Millionen Aktien zurückkaufen zu wollen. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 157,50 Euro. Auf Basis dieses Kurses könnte sich der Gesamtwert des Rückkaufs je nach Marktbedingungen auf rund 787,5 Millionen Euro belaufen. Das Unternehmen erklärte, dies spiegele sein Vertrauen in die Wertschöpfung und die langfristigen Aussichten wider.

Die EssilorLuxottica-Aktie steigt in Paris zeitweise um 2,67 Prozent auf 161,70 Euro.

DJG/DJN/apo/cbr

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