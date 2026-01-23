Essity Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Essity Registered A lud am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,69 SEK, nach 4,13 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,70 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 37,81 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Essity Registered A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 18,37 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 17,26 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Essity Registered A 138,49 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 145,55 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at