Essity Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Essity Registered A präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Essity Registered A 4,86 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Essity Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 36,06 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at