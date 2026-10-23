Essity Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Essity Registered B hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 36,06 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at