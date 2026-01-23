Essity Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Essity Registered B äußerte sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,69 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,13 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,70 Milliarden SEK – eine Minderung von 8,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,81 Milliarden SEK eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,37 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 17,26 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Essity Registered B im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 138,49 Milliarden SEK im Vergleich zu 145,55 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at