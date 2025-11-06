ESSO (Thailand) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ESSO (Thailand) lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 THB, nach -0,500 THB im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ESSO (Thailand) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52,67 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 57,56 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at