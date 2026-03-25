Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
25.03.2026 18:37:00
Estée Lauder Confirms Puig Talks; BofA Says Potential Deal Would Create No. 2 Beauty Player
This article Estée Lauder Confirms Puig Talks; BofA Says Potential Deal Would Create No. 2 Beauty Player originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!