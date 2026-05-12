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12.05.2026 03:28:03

ESTA Founder Sells $7.9M on Earnings Day — Here's Why that's Not the Story

On May 6, 2026, Founder and former CEO Juan José Chacón Quirós, now serving as a director and paid consultant, reported the indirect sale of 105,000 shares of Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) for a total of approximately $7.92 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($75.42); post-transaction value based on May 6, 2026 market close price ($74.54).* 1-year performance calculated using May 9th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Asiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
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