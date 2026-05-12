Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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12.05.2026 03:28:03
ESTA Founder Sells $7.9M on Earnings Day — Here's Why that's Not the Story
On May 6, 2026, Founder and former CEO Juan José Chacón Quirós, now serving as a director and paid consultant, reported the indirect sale of 105,000 shares of Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) for a total of approximately $7.92 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($75.42); post-transaction value based on May 6, 2026 market close price ($74.54).* 1-year performance calculated using May 9th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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