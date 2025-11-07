Establishment Labs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Establishment Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Establishment Labs ein EPS von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Establishment Labs mit einem Umsatz von insgesamt 53,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at