Establishment Labs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Establishment Labs hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 59,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Establishment Labs 41,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at