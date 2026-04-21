Establishment Labs Holdings Aktie
WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084
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21.04.2026 18:08:58
Establishment Labs Insider Sells 37,500 Shares as Stock Jumps 128% in a Year
On April 14, 2026, Director Juan Jose Chacon Quiros reported the sale of 37,500 shares of Establishment Labs (NASDAQ:ESTA) through an indirect open-market transaction, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($65.23); post-transaction holdings value calculated using SEC Form 4 and April 14, 2026 position value ($3,004,430.64).* 1-year price change calculated using April 14, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Establishment Labs Holdings Inc Registered Shs
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23.02.26
|Ausblick: Establishment Labs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Establishment Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Establishment Labs Holdings Inc Registered Shs
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