Establishment Labs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Establishment Labs hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Establishment Labs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,6 Millionen USD – ein Plus von 45,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Establishment Labs 44,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,720 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Establishment Labs -3,000 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Establishment Labs im vergangenen Geschäftsjahr 211,08 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Establishment Labs 166,03 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at