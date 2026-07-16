Rightmove Aktie
WKN DE: A0M90Q / ISIN: GB00B2987V85
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16.07.2026 16:44:38
Estate agents fear retaliation over Rightmove lawsuit, tribunal told
Proposed £1.6bn class action suit seeks to challenge high listings feesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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