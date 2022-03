Estée Lauder-Aktie klettert: Estée Lauder gibt Russland-Geschäft auf

Der Kosmetik-Riese Estée Lauder (Estée Lauder Companies) stellt wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine alle Lieferungen nach Russland ein.

Die russischen Mitarbeiter sollen unterdessen weiter ihr Gehalt bekommen, wie der US-Konzern in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Zu den Marken von Estée Lauder gehören unter anderem auch Clinique, Aveda, Bobbi Brown, MAC und La Mer. Die wohltätige Stiftung des Unternehmens habe eine Million Dollar an Spenden für die Ukraine zugesagt und wolle Produkte der Firma an Flüchtlinge liefern.

Im Handel an der NYSE notieren Estée Lauder-Aktien zeitweise 1,84 Prozent höher bei 268,72 US-Dollar.

