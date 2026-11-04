Estée Lauder Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Estée Lauder Companies veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Estée Lauder Companies 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,48 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,508 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 3,65 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at