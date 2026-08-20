Estée Lauder Companies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Estée Lauder Companies hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,510 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,63 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,321 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,55 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD gegenüber -3,150 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Estée Lauder Companies im vergangenen Geschäftsjahr 15,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Estée Lauder Companies 14,29 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD sowie einen Umsatz von 14,98 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at