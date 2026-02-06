|
Estée Lauder Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Estée Lauder Companies lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Estée Lauder Companies noch ein Gewinn pro Aktie von -1,640 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,23 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
