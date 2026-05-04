Estée Lauder Companies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Estée Lauder Companies hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,72 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Estée Lauder Companies 3,54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at