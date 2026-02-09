|
09.02.2026 06:31:29
Ester Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ester Industries hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ester Industries im vergangenen Quartal 3,39 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ester Industries 3,46 Milliarden INR umsetzen können.
