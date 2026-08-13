Ester Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ester Industries lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,84 INR. Im letzten Jahr hatte Ester Industries einen Gewinn von -0,740 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ester Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at