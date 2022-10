Esther Henseleit: „Ich freue mich immer auf die BMW Ladies Championship“.

Bei der BMW Ladies Championship im Oak Valley Country Club (Wonju, Südkorea) sind zwei der vier Turnierrunden absolviert. In Führung liegt derzeit die US-Amerikanerin Andrea Lee (-12). Die einzige Deutsche im Feld, Esther Henseleit, liegt auf dem geteilten 67. Rang. Im Interview spricht die 23-Jährige darüber, was sie bei der BMW Ladies Championship besonders genießt, was man aus Erfolgen lernen kann und über den spannenden Golfplatz.