ESTIC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ESTIC hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,95 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at